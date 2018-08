El hombre que plantó un bosque completo por si solo

Jadav Payeng es un activista medioambiental y guarda forestal de Jorhat, Assam, India. Durante cuatro décadas Jadav se ha dedicado a plantar un árbol cada día hasta lograr convertir un terreno baldío al lado del río Brahmaputra en una reserva forestal.

El bosque, conocido como bosque de Molai, en su honor, se ubica cerca de Kokilamukh, en Jorhat, y comprende un área de cerca de 550 hectáreas, mucho más extenso que el famoso Central Park en Nueva York.

We arrive at an island brought to life by Forest Man of India Jadav Payeng. Over decades, Payeng singlehandedly afforested over 1,300 acres of barren land that now attracts deer, tigers, rhinos, elephants. #LandRover #ShareYourDiscovery #MyLand #MyLandRover 📷 Arjun Menon pic.twitter.com/4MieONVUzl

Hasta el año 2007 su proeza se mantuvo en el anonimato, hasta que el fotógrafo de vida salvaje y periodista, Jitu Kalita, se encontró con Jadav Payeng cerca del río Brahmaputra y conoció su historia.

What I love about this story is it reminds me that one person can absolutely make a big difference.

In 1978, Jadav Payeng began planting a tree every day for 37 years —results are stunning. #MondayMotivation pic.twitter.com/C6QOcbCCYy

— Vala Afshar (@ValaAfshar) 6 de agosto de 2018