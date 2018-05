El grupo vasco ETA anunció su disolución

Este jueves la organización de izquierda ETA hizo público un comunicado en el que anuncia el “final de su trayectoria” y el “desmantelamiento” total “del conjunto de sus estructuras”.

No obstante, la disolución y el fin de toda actividad no significa el abandono de los objetivos políticos: según el texto los ex militantes de ETA “continuarán” ahora “la lucha por una Euskal Herria reunificada, independiente, socialista, euskaldun, y no patriarcal”.

A partir de ahora, su objetivo es el de “materializar el derecho a decidir” para lograr el “reconocimiento nacional”, y que “ello conduzca a la constitución del Estado vasco”. El texto finaliza con una frase lapidaria: “ETA surgió de este pueblo y ahora se disuelve en él”.