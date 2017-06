El gran mensaje de Ariana Grande en su concierto benéfico en Manchester

El pasado domingo 4 de junio se llevó a cabo el ‘One Love Manchester’, el concierto que Ariana Grande realizó en solidaridad a las víctimas del atentado en Manchester, que contó con la colaboración de grandes artistas como Katy Perry, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Coldplay y Justin Bieber, entre otros.

Entre los momentos más emotivos que se vivieron, se encuentra la presentación en acústico de Justin Bieber, quien entre lágrimas envió unas sentidas palabras a los asistentes al gran evento.

Además, la presentación a dúo de Pharrell Williams y Miley Cyrus cantando ‘Happy’, también Katy Perry interpretando ‘Roar’, con un mensaje en donde el amor conquista el odio y el miedo; Ariana Grande, en el cierre, cantó ‘One Last Time’, en compañía de sus amigos invitados y finalmente, la californiana interpretó un cover de la canción ‘Somewhere Over the Rainbow’; un concierto en donde se sintió amor y solidaridad.

Mira el video y conoce todos los detalles del gran concierto ‘One Love Manchester’.