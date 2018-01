Deslizamientos de tierra en California causan la muerte de al menos 17 personas

Las autoridades del estado de California, informaron que hasta el momento han hallado a 17 personas muertas por los deslizamientos de tierra, causados por las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días.

La oficina del sheriff del condado de Santa Bárbara, indicó que la localidad de Montecito es una de las más afectados por la avalancha de escombros, pues hay alrededor de 25 personas heridas y más de 100 viviendas destruidas.

El alguacil Bill Brown, aseguró que los organismos de emergencia continúan las labores de rescate en Montecito y buscan a 20 ciudadanos que fueron reportados como desaparecidos.

“Mientras tenemos la esperanza de que no suceda, creemos que el número (de víctimas mortales) aumentará mientras continuamos buscando personas que todavía están desaparecidas”, expresó Brown en una rueda de prensa.

Desde que inició la temporada de lluvias, las autoridades les pidieron a los habitantes de las zonas que fueron afectadas por el incendio Thomas, que evacuaran sus viviendas por algunos días, pero muchos de ellos se negaron al considerar que el riesgo no era tan grave.

Varias celebridades como Oprah Winfrey y Ellen de Generes, tienen sus residencias en la localidad de Montecito, así que también se han visto afectadas por los deslizamientos.

“Esto no es un río. Es la autopista 101 en mi barrio ahora mismo”, escribió Ellen al pie de una imagen que publicó en su cuenta de Twitter, en donde se observan las inundaciones en Montecito.

This is not a river. This is the 101 freeway in my neighborhood right now. Montecito needs your love and support. pic.twitter.com/jRNCBrp4b5

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 9 de enero de 2018