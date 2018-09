Crean ‘Ojo Biónico’ que busca curar la ceguera

Científicos de la Univeridad de Minnesota crearon un prototipo de ojo con material capaz de transformar la luz en impulsos nerviosos que llegan hasta el cerebro, para reemplazar el proceso natural del ojo humano.

Científicos en EE.UU. han impreso por primera vez en 3D un prototipo de ‘ojo biónico’ que en el futuro podría ayudar a curar la ceguera o que las personas videntes vean mejor pic.twitter.com/gu1Vik0KGg — RT en Español (@ActualidadRT) 30 de agosto de 2018

Este avance podría ayudar a las personas que sufren ceguera parcial o total y sería posible mejorar la visión del resto de la gente.

Por ahora, la empresa que posee la patente es a compañía Second Sight y espera a futuro poder curar cegueras y problemas de visión, ya que por ahora su precio es elevado y no superan las expectativas en cuanto a la mejora de la visión.