Corea del Norte anunció que dejará de realizar pruebas nucleares

Corea del Norte anunció la suspensión de las pruebas de misiles nucleares y de largo alcance, y dijo que planea cerrar el sitio de pruebas nucleares.

La decisión emergió de una reunión del comité central del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea, celebrada el viernes para discutir asuntos de política relacionados con “una nueva etapa” en un período “histórico”.

La Agencia Central de Noticias de Corea, KCNA, indicó que a partir del 21 de abril, el país asiático detendrá las pruebas nucleares y los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales.

Here’s KCNA with six points from Kim Jong-un. The Punggye-ri test site will close *because* North Korea feels it has conducted sufficient testing and is happy with its weapons. That’s important context here. pic.twitter.com/uRlu30LG2O

El presidente de Estados Unidos aseguró que esto es una “muy buena noticia”.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World – big progress! Look forward to our Summit.

