Consulta Migratoria: ¿Una situación especial puede hacer que me cancelen la orden de deportación?

De lunes a viernes, América Se Entera tiene un nuevo espacio para usted: #ConsultaMigratoria. Allí, nuestros televidentes podrán resolver todas sus inquietudes en materia de migración a través de redes sociales.

Expertos en el tema son los encargados de responder las preguntas de ustedes, nuestros usuarios. Esta semana, nos acompaña Elizabeth Pines, abogada de inmigración, quien con claridad resolverá todas las dudas.

Un seguidor nos escribió lo siguiente: “Un familiar me está mandando mensajes de texto desde Guatemala con amenazas que si no el envío dinero me va a acusar con ICE para que me deporten. Él no sabe mi número de dirección exacta pero sí mi nombre, número de teléfono y la ciudad donde vivo. Si llega a llamar a la policía ¿Estoy en peligro?”.

