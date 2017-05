Consulta Migratoria: ¿Qué requisitos necesito para aplicar a la visa de inversionista?

De lunes a viernes, América Se Entera tiene un nuevo espacio para usted: #ConsultaMigratoria. Allí, nuestros televidentes podrán resolver todas sus inquietudes en materia de migración a través de redes sociales.

Expertos en el tema son los encargados de responder las preguntas de ustedes, nuestros usuarios. Esta semana, nos acompaña Elizabeth Pines, abogada de inmigración, quien con claridad resolverá todas las dudas.

Un seguidor nos escribió lo siguiente: “Tengo una visa H1B que me sacó mi trabajo, pero no gano muy bien y llegó a duras penas a fin de mes. Me estoy buscando un segundo trabajo para tener un ingreso extra y vivir más tranquila. ¿Puedo tener un segundo trabajo con esa misma visa o estoy rompiendo alguna ley?”.

Si estas preguntas son de su interés, lo invitamos a reproducir el video, pues allí, las dudas son respondidas con claridad.

