Consulta Migratoria: ¿Qué es el permiso de ingreso humanitario y quiénes pueden obtenerlo?

De lunes a viernes, América Se Entera tiene un nuevo espacio para usted: #ConsultaMigratoria. Allí, nuestros televidentes podrán resolver todas sus inquietudes en materia de migración a través de redes sociales.

Expertos en el tema son los encargados de responder las preguntas de ustedes, nuestros usuarios. Esta semana nos acompaña Ignacio Donoso, abogado experto en temas de inmigración, quien con claridad resolverá todas las dudas.

Un seguidor nos escribió lo siguiente: “Entré a EEUU de forma irregular, me cogió la migra, me dieron corte y no me presenté ¿Cuáles serían las consecuencias si vuelven agarrarme? ¿Tendría deportación inmediata? Tengo un hijo nacido en Estados Unidos”.

Por otra parte, otro seguidor consultó lo siguiente: “Mi hijo fue capturado cruzando la frontera, ahora está en Arizona y hace 3 semanas que no sé nada de él. Tengo miedo de que esté sufriendo ¿Cómo puedo tener razón de su situación?

Lea también ► Mi Hijo es indocumentado y fue arrestado por conducir ebrio ¿Qué debo hacer?

Si estas preguntas son de su interés, lo invitamos a reproducir el video, pues allí, las dudas son respondidas con claridad.

Ahora usted podrá comunicarse con nosotros directamente para resolver cualquier duda que tenga sobre migración al correo nfalah@ntn24.com y a la cuenta de Instagram de Nuestra Tele.

Recuerde que usted también puede enviarnos sus preguntas a Twitter a las siguientes cuentas: @NuestraTele, @AMERICASEENTERA Y @nataliafalah.