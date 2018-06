Con ingenio rescatan a leopardo atrapado en un pozo

Un leopardo de tres años fue rescatado por aldeanos después que quedara atrapado en un pozo en el estado de Madhya Pradesh, India, informa este lunes el Daily Mail.

Another great & successful effort by the #ForestDepartment in rescuing a #leopard somewhere in India from an open well. Absence of unruly mob around always makes things easier for the field staff. #SHER thanks and congratulates the team behind.

(video courtesy @BittuSahgal Sir) pic.twitter.com/9bfqU3Jp8I

— SHER (@sherspeak) 2 de junio de 2018