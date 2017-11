Cierran todos los colegios en Nueva Delhi por altos niveles de contaminación

El Gobierno de Nueva Delhi, India, ordenó cerrar todas las escuelas de la ciudad hasta el domingo, debido a los altos niveles de contaminación en el aire que pueden poner en riesgo la salud de los menores.

“El aire en Delhi está empeorando. En tal situación, la salud de los niños no puede verse comprometida. Todas las escuelas en Delhi han recibido instrucciones de permanecer cerradas hasta el domingo”, expresó el viceministro de la capital de India Manish Sisodia.

View from my balcony at 11:15 am! Delhi NCR has become a hellhole. #smog

(It seems the evil Yindoos celebrated Diwali last night.) pic.twitter.com/RBtxXlHFuX

— Shubhendu (@BBTheorist) 7 de noviembre de 2017