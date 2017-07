Charlize Theron reveló detalles de lo que vivió la noche en que su madre mató a su padre

Charlize Theron es una de las actrices más reconocidas internacionalmente, fue ganadora de un Oscar por mejor actriz en el año 2003, ha sido imagen de muchos anuncios publicitarios y es conocida por su labor humanitaria al apoyar a varias ONG´S.

Sin embargo, su vida se ha visto marcada por acontecimientos traumáticos pues la actriz y modelo, reveló algunos detalles del momento más difícil de su vida, al presenciar el episodio en que su madre, le disparó y mató a su padre, en legítima defensa la noche del 21 de junio de 1991. Charlize declaró que no sabía cómo afrontar aquel suceso.

“Simplemente fingí que no pasó. No se lo dije a nadie, no quería decírselo a nadie. Cuando alguien me preguntaba, le decía que mi padre había muerto en un accidente de coche. ¿Quién quiere explicar esta historia? Nadie”.

La actriz aseguró que vivir con su padre era una pesadilla, pues era un hombre alcohólico y agresivo: “lo que más me afectó fue vivir cada día sin saber qué pasaría. Todo dependía de otra persona y de si bebería o no”.

Cuando tenía 30 años la artista sudafricana decidió tomar terapia para superar aquel fatídico suceso y aseguró que fue un proceso demasiado difícil para ella. También, declaró que admira a su madre por la fuerza que ha tenido al vencer esa etapa de sus vidas.

“Tengo una madre increíble… ella es una gran inspiración en mi vida. Nunca ha tenido terapia. Una madre que realmente nunca tuvo terapia tratando con algo así, tratando de apartar a su hija de eso”.

Vea también: Explosivas declaraciones de Chely Torres, mujer que besó a Carlos Vives