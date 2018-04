Capturado hombre que amenazó a ‘Matador’, caricaturista colombiano.

Este viernes las autoridades colombianas capturaron en Cali al abogado Ariel Ortega, hombre señalado por amenazar por redes sociales al caricaturista Julio César González más conocido como ‘Matador’.

En próximas horas será trasladado a Bogotá para ser investigado por los delitos de amenaza agravada y obstrucción a la justicia y así legalizar su captura.

Los investigadores del CTI de la Fiscalía determinaron que en repetidas oportunidades Ortega, seguidor del partido Centro Democrático, había utilizado sus redes sociales para enviar mensajes amenazantes en contra delos críticos y detractores del partido.

La amenaza dirigida a ‘Matador’ hizo que este último retirara su trabajo de las redes sociales, que desde el tres de abril no registra movimiento.

Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del @CeDemocratico, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada…tengo un lápiz y mi cerebro.

A la gente que me sigue, un abrazote.

— matador (@matadoreltiempo) 3 de abril de 2018