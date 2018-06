Canadá legalizó el consumo de marihuana con fines recreativos

La marihuana recreativa será legal en Canadá después de que el Senado aprobara un proyecto de ley histórico con una votación en el Senado de 52 a favor y 29 en contra.

Canadá es el segundo país en el mundo (el primero del G7) que implementa legislación para permitir este tipo de mercado. En Estados Unidos, nueve estados permiten el uso recreativo de marihuana, y 30 permiten su uso medicinal.

It’s been too easy for our kids to get marijuana – and for criminals to reap the profits. Today, we change that. Our plan to legalize & regulate marijuana just passed the Senate. #PromiseKept

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 20 de junio de 2018