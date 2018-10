Brett Kavanaugh es recibido con protestas en su primer día como juez de la Corte Suprema de EE. UU.

Un grupo de mujeres protestó frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para rechazar la posesión de Brett Kavanaugh como nuevo juez de la Corte Suprema luego de que el jurista fuera acusado de abuso sexual.

“Estoy muy decepcionada. No puedo ni siquiera describir la decepción que tengo sobre todo el proceso. Creo que fue obvio de que él mintió y no entiendo cómo podemos considerar a alguien que no dice la verdad”, dijo una de las manifestantes ante las cámaras de Nuestra Tele Internacional.

Kavanaugh ahora ocupa el asiento de Anthony Kennedy, el magistrado conservador moderado que se retiró en junio. El juez Kennedy era el voto decisivo en la Corte en ocasiones votando con los cuatro liberales. Ahora con Kavanaugh en su asiento la Corte sostiene una mayoría conservadora.

Nuestra Tele Internacional