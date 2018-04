Billete con imagen de Marx causa revuelo en Alemania

En reconocimiento al filósofo e intelectual Karl Marx, el próximo 5 de mayo se celebrara el bicentenario del nacimiento del revolucionario en su país natal, Alemania.

Es por eso que en la ciudad alemana de Trier —donde nació el pensador— se lanzó un billete conmemorativo por un valor de 0 euros, que se ha vendido como pan caliente.

Trier, in Germany issues zero euro notes with Karl Marx on the face and sells them at 3 euro each. A sellout! Moar Moon than crypto! https://t.co/BF5Ht6d29s pic.twitter.com/MYbRpzMAIK

— iang (@iang_fc) 18 de abril de 2018