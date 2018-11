Bill Gates presentó un inodoro que no necesitaría agua

Durante una exposición en China, se exhibieron 20 productos sanitarios de vanguardia, destinados a destruir bacterias dañinas y prevenir enfermedades.

El foro ‘Reinvented Toilet Expo’, está organizado por la fundación Bill y Melinda Gates. Durante este evento, Bill Gates comparó el cambio de inodoros tradicionales a modelos sin agua con el desarrollo de la informática en la época en que fundó Microsoft.

“El inodoro actual simplemente envía los desechos al agua, mientras que estos inodoros no requieren de alcantarillas. Ellos toman tanto los líquidos como los sólidos y hacen un trabajo químico, incluyendo quemarlos en la mayoría de los casos”, dijo Gates a Reuters.

Gates además sorprendió al público cuando apareció junto a un tarro de cristal lleno de excrementos para denunciar la falta de retretes en los países en desarrollo.

“En los lugares donde no hay instalaciones sanitarias habrá mucho más de esto”, dijo Gates señalando el tarro. “Y esto es a lo que se exponen continuamente los niños cuando están afuera jugando, y por eso relacionamos esto no solo con la calidad de vida sino con las enfermedades, la muerte y la desnutrición”, añadió.

Los sanitarios presentados en la explosión tienen como objetivo mejorar la tecnología sanitaria para que operen sin necesidad de conexión con el alcantarillado, a la vez serán capaces de separar los desechos líquidos de los sólidos.

