¡Banksy lo hizo de nuevo!

En los últimos días, el artista sin rostro, ‘Banksy’, ha vuelto a generar controversia con su estilo de grafitti, pues la ciudad de Nueva York amaneció con varias de sus marcas en algunas de sus paredes.

En una de sus obras critica el encarcelamiento de la artista turca Zehra Dogan, quien fue a prisión por una pintura de la cuidad kurda de Nusaydin tras ser destruida por el ejército de Erdogan. Su gobierno vio ofensiva la obra de la artista por lo que fue condenada a dos años nueve meses y 22 días de cárcel.

En la obra, aparece el rostro de una joven encerrada tras unos barrotes (uno de ellos es un lápiz), rodeada de rayas tachadas como las que dibujan los presos para contar los días que faltan para la libertad, el artista firma con un “Liberen a Zehra Dogan”

En su otra obra, hace una critica al flagelo del capitalismo.

Otra obra con la que amanecieron los neoyorquinos fue la de una imagen de una rata en un reloj, generando una reflexión del ritmo que lleva la sociedad.

El ultimo mural encontrado en las calles fue la de una foca sosteniendo al ‘sol’ de la bandera japonesa.

Also apparently Banksy, around the corner and also brand new (and getting much less attention from the graffiti pilgrims in Midwood). The orange globe had been the Mobil logo; the Seal was stenciled under it. pic.twitter.com/ddPmrsN0f7

— Harry Siegel (@harrysiegel) 16 de marzo de 2018