Atentado terrorista en Londres deja hasta el momento 22 heridos

Este viernes en la madrugada, se produjo una explosión en un vagón del metro de Londres, la cual ha dejado como saldo a 22 personas heridas.

La explosión ocurrió a las 8:20 hora local en la línea del metro District Line de la estación Parsons Green. El artefacto utilizado para llevar a cabo estos atentados fue un “cubo blanco” que estaba dentro de una bolsa de supermercado.

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ

— Rigs (@RRigs) 15 de septiembre de 2017