Así vandalizaron la estrella de Donald Trump en Hollywood

Una persona, aún no identificada, destruyó con un pico la estrella del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ubicada en el ‘Paseo de la Fama’ de Hollywood durante las primeras horas de este miércoles.

BREAKING! President Trumps star on the Hollywood Walk of Fame was just destroyed. We’re following up on #2NEWSAM. pic.twitter.com/qiad6yIMCn

— Ron Bird (@KUTVRon) 25 de julio de 2018