Apple rompe récord histórico en Estados Unidos

Este jueves Apple consiguió un récord bursatil en Estados Unidos. Se ha convertido en la primera empresa privada cotizada en Wall Street con una valoración superior al billón de dólares, casi 900 mil millones de euros.

Apple ya había anunciado un aumento de 17% de sus ingresos en el segundo trimestre gracias a la venta de sus últimos celulares iPhone 8 y iPhone X.



