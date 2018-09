Ciudad rusa es invadida por insectos

En la ciudad rusa de Taganrog ocurrió lo que muchos ya definen como “señal bíblica” luego de que una mañana la ciudad apareció cubierta con una gruesa capa de mosquitos.

De acuerdo con los informes, estos insectos, que viven de 2 a 5 días, se multiplican debido a la reducción de la población de los peces que se alimentan de sus larvas.

En un video, grabado por uno de los vecinos de la ciudad, un hombre muestra su mano, completamente cubierta de mosquitos.



No obstante, los especialistas mencionan que no deben preocuparse, diciendo que estos insectos no son peligrosos para los humanos y ni siquiera pueden picar.