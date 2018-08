Anciano sorprende al mundo con su adicción al juego Pokémon Go

No hay duda que el popular juego de realidad aumentada Pokémon GO, sigue generando fans en todas partes del mundo. Una reciente historia compartida en redes sociales nos muestra a un ‘peculiar’ jugador quien se ha ganado el cariño de cientos fanáticos de la particular serie.

Se trata de Chen San-Yuan, un anciano de 70 años que vive en Taiwan, y que se encuentra muy obsesionado con el juego virtual. El hombre descargó la aplicación en sus 11 celulares, y desde todos ellos atrapa pokemones.

Chen San-Yuan contó para el canal de televisión que su adicción al Pokémon Go comenzó en el 2016 cuando su nieto le enseñó a atrapar su primer criatura.

La historia del hombre se volvió viral luego de que el canal chino ‘EXP.GG’ compartiera su historia. En Taiwán, es reconocido con el nombre ‘Shifu’, que significa maestro en chino.