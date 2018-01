Accidente de tren en Sudáfrica deja al menos 14 muertos y más de 100 heridos

Los servicios de emergencia de Sudáfrica indicaron que 14 personas fallecieron y 100 más resultaron heridas en un accidente de tren cerca de Kroonstad, en el centro de Sudáfrica.

El incidente se registró a las 9:15 de la mañana hora local, al parecer porque el tren chocó contra un camión, cuando se dirigía a la ciudad de Johannesburgo.

Los testigos que se encontraban en el lugar compartieron videos, en los que se observa que varios vagones se descarrilaron y se incendiaron.

[Watch] four people killed in a collision between a truck and a Shosholoza Meyl train in Henneman in the Free State. The train burst into flames #sabcnews pic.twitter.com/GQo3gCO2xs

Las autoridades informaron que algunos heridos fueron atendidos en el lugar de los hechos, pero otros presentaban lesiones de gravedad, así que tuvieron que ser trasladados a los hospitales cercanos.

El grupo de asistencia en emergencias Netcare 911, afirmó que la mayoría de pasajeros estaban regresando a sus viviendas después de tomar sus vacaciones.

Another video of the train that caught fire after colliding with a truck between Hennenman and Kroonstad in the Free State. Emergency services say between 100 and 200 people have sustained injuries. Authorities have not confirmed any fatalities. Vid: Supplied #sabcnews pic.twitter.com/Y0Wz6mQI4b

— Jamaine Krige (@jour_maine) 4 de enero de 2018