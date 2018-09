Abren al público tumba egipcia de 4,000 años de antigüedad

Por primera vez desde que fue descubierta en 1940, la tumba de Mehu, ubicada en la zona de las pirámides de Saqara al suroeste del Cairo, ha admitido la entrada de visitantes y turistas.

Por primera vez, Egipto abrió al público una tumba de 4 mil años de antigüedad. La tumba de Mehu es una de las mejor conservadas en el país. pic.twitter.com/VIUKTy7F3I — AJ+ Español (@ajplusespanol) 10 de septiembre de 2018

La tumba se ubica a cien metros de la pirámide escalonada de Zoser, el monumento de piedra más antiguo del mundo y el más importante de Saqara. El Ministerio de Antiguades de Egipto ha restaurado todas las pinturas de la tumba para así ser más atractivo.

🇪🇬 Pictures taken inside the tomb of Mehu during its inauguration for the first time since its discovery in 1940. #AFP

📸 Khaled Desouki pic.twitter.com/rsb8a0aY5h — Aurelia BAILLY (@AureliaBAILLY) 8 de septiembre de 2018

Según el renombrado arqueólogo Zahi Hawas la tumba es “única” porque gracias a ella se ha descubierto que el dios Jentiamentiu también era venerado en la zona del delta del Nilo y no solo en el Alto Egipto, como se creía antiguamente. Algunas de las pinturas de la tumba muestran escenas de caza y pesca

Visit of #Saqqara site with the Minister of Antiquities, HE Khaled El Anany, at the occasion of the opening for the public of Mehu’s tumb. pic.twitter.com/cAeEfzTi3O — sibille de cartier (@SibilleCartier) 8 de septiembre de 2018

The Tomb of Mehu in Saqqara Egypt has opened to the public for the first time since its discovery in 1940 by an Egyptian team lead by Zaki Saad! Mehu’s titles include Scribe of the Royal Documents, Vizier & Head of Juries.

Now is the time to visit #Egypt! #thisisegypt pic.twitter.com/lFqeULzFV0 — Nigel J.Hetherington (@Pastpreservers) 8 de septiembre de 2018

Con esta inauguracion, el Gobierno egipcio espera atraer a más turistas al país y en especial al complejo funerario de Saqara, que recibe muchos menos visitantes que las mundialmente famosas pirámides de Guiza, ubicadas unos 20 kilómetros al norte.