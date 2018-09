17 años del fatal ataque a las Torres Gemelas

El complejo conocido como World Trade Center fue diseñado por Minoru Yamasaki y fueron inauguradas en el año 1970 y 1973 , cada una con 110 pisos y más de 400 metros de altura.

La mañana del 11 de septiembre del año 2001 ocurrió uno de los ataques terroristas mas lamentables del siglo XXI, atribuido a un grupo extremistas de Al Qaeda. En total, dos ataques a las torres gemelas dejaron más de 3000 muertos y 6000 heridos.

La recuperación de cadáveres llevó meses. Simplemente el apagar todos los fuegos que ardían entre los escombros se demoró semanas, mientras que el desescombro completo no terminó hasta mayo de 2002. Se instalaron miradores provisionales para observar el trabajo de los equipos, que fueron retirados el 30 de mayo de 2002.

Hoy en Estados Unidos se ha realizado un homenaje a las victimas de tan fatídico ataque, más de 2 mil familiares leyeron los nombres de las víctimas del atentado terrorista de las Torres Gemelas en el 9/11 Memorial.

En Virginia, el vicepresidente Mike Pence encabezó una ceremonia en el Pentágono y, en Pennsylvania, el presidente estadounidense Donald Trump pronunció un discurso.

On the 17th anniversary of the September 11, 2001 attack on the World Trade Center, guests at the National 9/11 Memorial listened to a reading of the victims names. pic.twitter.com/B66O43jKjM

— DW News (@dwnews) 11 de septiembre de 2018