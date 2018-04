¿Zapatos en forma de palomas? mira esta curiosa pieza de diseño

Últimamente se conocieron unas imágenes muy curiosas compartidas a través de Twitter donde se puede ver a la diseñadora japonesa Kyoto Ohata con un par de zapatos con forma de paloma.

¿La razón?, la diseñadora las creo para no asustar a las palomas cuando pase por un parque en Tokio que está repleto de estas aves.

Aquí les dejamos las curiosas imágenes de lo que fue esta creación a favor de las palomas.

Japanese designer Kyoto Ohata creates Pigeon Shoes so as to not scare the birds as she walks through park in Tokyo pic.twitter.com/D15XrkFKWi

— 41 Strange (@41Strange) 8 de abril de 2018