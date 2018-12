“Yo la llamaría una de esas películas que te hacen sentir bien”: Jennifer Lopez sobre ‘Second Act’

‘Second Act’ es el nuevo film de Jennifer Lopez. Es una comedia romántica que fue dirigida por Peter Segal, un experto en el género del humor a quien debemos The Nutty Professor II: The Klumps del 2000, Anger Management del 2003, 50 First dates del 2004, Get Smart del 2008 y Grudge Match del 2013, entre otras.

Al lado de J-Lo actúan: Vanessa Hudgens, Leah Remini, Annaleigh Ashford, Dan Bucatinsky, Freddie Stroma, Milo Ventimiglia, Treat Williams y Larry Miller. El estreno es este 21 de diciembre.

‘Second Act’ cuenta la historia de maya, una mujer que está estancada en su trabajo, pues es muy talentosa pero no tiene posibilidades de ascender en la compañía. De pronto se abre una gran posibilidad, pues una firma privada recibe información falsificada suya y maya es contratada como consultora en un proyecto importantísimo.

Nuestra Tele Internacional