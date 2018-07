¡Ya se conoce el primer póster de Aquaman!

La nueva película del Universo Cinematográfico de DC una de las más esperadas del año, es dirigida por el maestro del terror moderno, James Wan, y protagonizada por Jason Momoa, Nicole Kidman y Patrick Wilson.

Por fin se dio a conocer el primer póster de la cinta protagonizada por Momoa. El ‘Rey de los Mares’ llegará a las salas de cine el próximo 21 de diciembre.

Home is calling. #Aquaman – in theaters December 21. Watch the new trailer this Saturday. pic.twitter.com/ZTvO6qTxap

— Aquaman Movie (@aquamanmovie) 16 de julio de 2018