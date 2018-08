‘El Cascanueces y los Cuatro Reinos’ estrena el tráiler y llegará en noviembre a salas de cine

Se dio a conocer un nuevo tráiler del film de fantasía ‘The Nutcracker and the Four Realms’, en español ‘El Cascanueces y los Cuatro Reinos’, que se estrenará el 2 de noviembre de este año.

Esta nueva película de Disney está basada en la novela ‘El Cascanueces y el Ratón Rey’ de E.T.A. Hoffmann, y ‘Balet El Cascanueces’, de Pyotr Tchaikovsky; sobre una joven que encuentra un juguete muy especial y sus padres le encargan su cuidado.

En el elenco participan Keira Knightley, Mackenzie Foy, Eugenio Derbez, Matthew Macfayden, Richard E. Grant, Misty Copeland, Helen Mirren y Morgan Freeman.

Mira el video para conocer más de este esperado film.