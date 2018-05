Nick, Brian, Kevin, Howie y A.J. lanzaron ‘Don’t go Breaking My Heart’, su primer single en más de cinco años, y muchos ya siente que los 90 están de regreso.

El videoclip de “Do not Go Breaking My Heart” fue publicado ayer en Youtube.

Hace apenas un mes el quinteto celebró los 25 años de la banda y se propuso volver para alegría de todas sus fanáticas.