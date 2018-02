Vea las increíbles imágenes que nos dejo la superluna de anoche

Este 31 de enero hemos podido disfrutar de la segunda superluna de este 2018, el cual es la combinación de varias coincidencias, un eclipse lunar, una luna de sangre y una luna azul.

Millones de personas han visto cómo la luna se teñía de rojo por un eclipse total de la llamada superluna azul, la segunda luna llena del mes y en su posición más cercana a la Tierra.

El fenómeno denominado ‘la superluna azul de sangre‘ no acontecía hace 152 años y fue visible en el hemisferio norte del planeta Tierra.

Estas fueron las mejores imágenes que nos dejo este hermoso fenómeno del universo en varias partes del planeta.

