Un Millón De Años: hablamos con Cinco Santos sobre su nuevo sencillo

Cinco Santos, banda de electropop y electrorock radicada en Los Ángeles, está de estreno. Un Millón De Años es una canción que mezcla electrónica, bajo funk y voces muy sensuales, y es parte del álbum Evolución.

Este trabajo de estudio fue producido por Rafa Sardina, quien ha ganado 13 premios Grammy y ha trabajado con artistas como Stevie Wonder, Elvis Costello & The Roots, Lady Gaga e Illya Kuryaki & The Valderramas.

El videoclip del sencillo, además, es una pieza futurista y cuestionaste. Mira el video para ver lo que nos contó la banda sobre su estreno.