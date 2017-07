The Weeknd le dio una romántica sorpresa a Selena Gómez por su cumpleaños

La cantante Selena Gómez celebró sus 25 años en compañía de “su gente”, como lo dio a conocer en Instagram con una fotografía rodeada de globos y acompaña del mensaje “creo que los 25 van a ser épicos”.



Sin embargo, el día de su cumpleaños no la pudo acompañar su novio, el también cantante Abel Tesfaye, más conocido como The Weekdn, quien tenía una presentación en el Festival Lollapalooza de París.

Tan pronto el artista terminó el concierto, viajó en su jet privado para estar con Selena al siguiente día.

Fuentes cercanas a Abel, declararon que el cantante habría contratado a un chef para organizar una cena romántica; además, de planear un viaje con el fin de celebrar el cumpleaños de la ex chica Disney.

Selena publicó en su cuenta de twitter que, si querían hacerle algún regalo por su cumpleaños, donaran para apoyar las investigaciones del lupus, enfermedad que le fue diagnosticada a la artista hace dos años.

Thank you so much for all the birthday wishes! Asked my family and friends to make a donation -if you want to join: https://t.co/KONFIgjfRc

— Selena Gomez (@selenagomez) 22 de julio de 2017