The Avengers: Infinity War rompe récords en taquilla mundial

La película que reúne a la mayoría de héroes de los cómics Marvel, se tomó las salas de cines la semana pasada y ha batido récords en taquilla y con la crítica.

La película se proyectó en más de 4000 salas en Estados unidos y se convirtió este fin de semana en la película más taquillera del país con un recaudo de mas de 250 millones de dólares.

Al rededor del mundo, la película recaudó 630 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno, la cifra más elevada de la historia, según estimaciones difundidas este domingo por la sociedad especializada Exhibitor Relations.

#AvengersInfinityWar just destroyed global box office records, with $630M worldwide. THAT’S SIX HUNDRED AND THIRTY MILLION DOLLARS IN ONE WEEKEND. https://t.co/J8A3fh8OEApic.twitter.com/x2QBIlRPG6

— Adam B. Vary (@adambvary) 29 de abril de 2018