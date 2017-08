Taylor Swift estrena el primer video de su álbum ‘Reputation’

La cantante estadounidense Taylor Swift lanzó el video de ‘Look What You Made Me Do’, el primer sencillo del álbum ‘Reputation’, el cual saldrá a la venta el próximo 10 de noviembre.

En este video Swift muestra su lado más rebelde y oscuro, pues inicia con la imagen de una tumba que dice: “Aquí yace la reputación de Taylor Swift”, desde donde la interprete sale convertida en zombie.

Posteriormente, la artista estrella un auto, por lo que llegan los paparazzis para mostrar su accidente al mundo.

Además, con esta producción la cantante dejó claro que la Taylor Swift del pasado nunca regresará.

“Lo siento, la antigua Taylor no puede responder al teléfono ahora. ¿Por Qué? Oh porque está muerta”, dice un fragmento de la canción, lo que indica que con este nuevo trabajo discográfico la artista mostrará una nueva faceta.

Video tomado de: YouTube.com/TaylorSwiftVEVO

Luego de lanzar este sencillo, sus ‘fans’ aseguraron que el tema habla del rapero Kanye West, con quien Swift ha tenido varios problemas. Sin embargo, muchos dicen que la canción podría ir dirigida a Katy Perry.

A pocas horas de su lanzamiento, el videoclip cuenta con más de 22 millones de reproducciones en YouTube.

