“Soy consciente de si estoy en forma o no”, Rihanna sobre su aspecto físico

En los últimos meses, la cantante Rihanna ha sido blanco de críticas por su peso. Sin embargo, ella se ha burlado de quienes le hacen comentarios negativos.

Actualmente, la artista está lanzando al mercado ‘Fenty Beuty’, su nueva línea de maquillaje, con la que busca dar un mensaje de inclusión a las mujeres.

Killin’ them with that glow. #KILLAWATT @fentybeauty has arrived! Una publicación compartida por badgalriri (@badgalriri) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 10:08 PDT



En una entrevista que la cantante dio para promocionar su trabajo, aceptó que está consciente de su figura, pero no se siente mal por eso.

“Soy muy realista cuando me miro al espejo. A ver, soy consciente de si estoy en forma o no, si tengo granos o si me han salido ojeras y bolsas en los ojos”, afirmó la intérprete de ‘Umbrella’.

“Nunca trato de mentirme a mí misma, y tampoco me siento mal por ello. Pienso que es lo que hay. Si tengo aspecto cansado, sencillamente utilizo más maquillaje”, agregó la artista.

Con estas declaraciones, Rihanna reitera que no le afecta lo que los demás piensen respecto a su aspecto físico.

wearing #TROPHYWIFE #Killawatt freestyle highlighter @fentybeauty Una publicación compartida por badgalriri (@badgalriri) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 9:26 PDT

Vea también: Alejandro Fernández no dejó de cantar durante el terremoto en México