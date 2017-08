¡Soprendente! esta joven causa furor en redes sociales por su parecido con Selena Gomez

Sofía Solares, una joven mexicana ha dejado sorprendidos a los usuarios de redes sociales, por su gran parecido con la famosa cantante estadounidense Selena Gomez.

Los seguidores de Sofía la han apodado como la doble de Selena, pues en ocasiones es muy difícil distinguirlas.

Además, la joven confesó que es ‘fan’ de Selena y se inspira en el ‘look’ de ella.

“Hay ocasiones en que ella se puede poner algo o cambiarse de look. Cuando me gusta algo, lo uso o lo hago porque, verdaderamente, me inspira, pero siempre intento ser fiel conmigo misma”, dijo Sofía a un medio de comunicación.

“Es genial que me parezca a ella, pero no quiero perderme tratando de ser alguien que no soy”, agregó la joven mexicana.

