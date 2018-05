Snoop Dog rompe récord Mundial y no es precisamente por su música

Snoop Dogg es uno de los raperos más importantes de Estados unidos. En el año 1994 alcanzó el puesto número 8 en el Billboard Hot 100 por su álbum Doggystyle. Además, al año siguiente, fue nominado para el Premio Grammy por ‘Mejor performance’ en rap.

Sin embargo, en esta ocasión el rapero entró al libro de Récord Guinnes por algo que no tiene que ver con su música. ‘Dog’ ya está en el libro de los récord Guinness luego de armar un cóctel gigante durante su presentación en BottleRock Napa Valley.

Para esta hazaña, en total se utilizaron 180 botellas de Hendricks, una marca de Ginebra y con eso lograron 550 litros de bebida, suficiente para emborrachar a todo el festival.

Guinnes rectificó el récord y le otorgó el certificado oficial por su tan excéntrica hazaña, quien lo compartió orgulloso en sus redes sociales.

New record: Largest paradise cocktail🍹🏖

Yesterday at @BottleRockNapa festival in California, USA this cocktail measuring over 132 US gallons (500 litres) was presented by chef @MVoltaggio with @SnoopDogg, @regulator & @WilliamsSonoma#BottleRock2018 pic.twitter.com/8gTr4zqCy0

— GuinnessWorldRecords (@GWR) 28 de mayo de 2018