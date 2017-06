“Si a la gente no le gusta, pues que no mire”: Manuela Gómez responde a las críticas por su cambio de ‘look’

La exparticipante del reality ‘Protagonistas de Nuestras Tele’, Manuela Gómez Franco, compartió un video a través de su cuenta en Instagram @manugomezfranco1, donde expresó su respuesta a los malos comentarios que hicieron sus seguidores por su reciente cambio de look.

En el clip, Manuela le dejó a claro a todos sus seguidores que a ella le gusta tener su pelo mono teñido, sus cejas negras y las pestañas postizas que la caracterizan. “A mí me encanta mi look. Soy diferente, siempre he sido diferente y no tengo que ser igual a las demás”, fueron algunas de las palabras de la empresaria, que actualmente se dedica a las ventas por redes sociales.

Lea también ► Visiblemente molesto: Maluma se marchó de una entrevista cuando le preguntaron por ‘Cuatro Babys’

Disfrutando de una muyyy merecidas vacaciones✌😄 #colombia #miami #medellin #colombiana #feliz #happy #paisa #travel #traveling #travelgram #smile Una publicación compartida de MANUELA GÓMEZ F (@manuelagomezfranco) el 25 de May de 2017 a la(s) 7:49 PDT

A pesar de las fuertes críticas, la modelo tiene claro que no debe dejarse afectar por las malas palabras de los seguidores, que solo buscan afectar su estabilidad emocional. Por esta razón, publicó en sus redes sociales un mensaje para las personas envidiosas.

“No te pongas mal cuando alguien hable mal de ti, recuerda que la gente exitosa es criticada por gente mediocre y envidiosa”, afirmó.