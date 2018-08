‘Shine’ se aproxima a llegar a las salas de cine de EE.UU.

Esta película, que incluye música de figuras icónicas como Marc Anthony, Celia Cruz, Tito Puente y Willie Colon; llegará a salas de cine estadounidenses el 5 de octubre. Es protagonizada por David Zayas, que ha participado en series como ‘Gotham’ y ‘Dexter’; y Alysia Reiner, a quien vimos recientemente en ‘Orange is the New Black’.

Cuenta la historia de dos hermanos puertorriqueños que fueron alguna vez los mejores bailarines latinos de Harlem y maestros de salsa, se separaron tras una tragedia, pero años después vuelven a encontrarse, enfrentados en lados opuestos de un problema de gentrificación del barrio.

La película esta ambientada en un barrio puertorriqueño de la ciudad de Nueva York, y su reparto está integrado por bailarines de música latina y pop.

