Shakira esta de gira pero… ¡no recuerda sus canciones!

La artista barranquillera cantaba Inevitable cuando olvidó una parte de la canción. El percance, que supo sortear, sucedió en Francia.



Shakira dio un gran concierto en Francia en medio de su gira mundial El Dorado World Tour. Sin embargo, cuando cantaba su éxito Inevitable, de su cuarto álbum, ¿Dónde están los ladrones?(1998), la barranquillera olvidó la letra.



“Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol”, debía cantar la artista, pero reemplazó la última parte por “ni me baño los domingos”, frase que aparece en otra estrofa del tema.

Shakira fue consciente del error que había cometido y sonrió pícaramente ante el público para continuar la presentación.

Desde el pasado 3 de junio, la cantante está recorriendo Europa con su tour, el cual llegará a Bogotá el 3 de noviembre.