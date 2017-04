Sentida dedicatoria: esposa de Martín Elías lo recuerda con esta canción a casi dos semanas de su muerte

Han pasado casi dos semanas desde el trágico deceso del cantante vallenato colombiano, y sus familiares y amigos cercanos continúan haciéndole sentidos homenajes para recordar su legado.

A través de sus redes sociales, Dayana Jaimes, esposa del cantante, compartió una conmovedora publicación en la que aparece el texto de la canción ‘Quiero que te quedes’, de la también colombiana Adriana Lucía.

“Deja que mis besos curen otros tiempos Quiero que te quedes un poquito más”, dice parte del extenso mensaje en el que Jaimes recuerda algunos de los mensajes más importantes de su vida al lado de Martín Elías, entre ellos su matrimonio y el nacimiento de su hija.

El tema ’10 razones para amarte’, que dedicó Elías a la mujer, también se encuentra entre los videos que hacen parte de la sentida publicación.

“En mi ❤️ solo guardo los días más felices que viví a tu lado, con esos me quedo, y nadie me los puede borrar ni robar. Descansa amor, descansa, porque no merecías ver tantas injusticias, te amo hoy, mañana y siempre”, añade la mujer en el mensaje.

‘El gran Martín Elías’, como era llamado el artista, fue sepultado en el cementerio Jardines del Ecce Homo al lado de la tumba de su padre, ‘El cacique de la junta’ el pasado 17 de abril.

El artista se vio involucrado en un accidente hacia las 7:30 (hora local) que ocurrió en el sector de Aguas Negras, en la vía que de Tolú Viejo conduce a San Onofre. Díaz había tenido una presentación horas antes en Coveñas.