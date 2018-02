Semana de la moda en Nueva York con Custo Barcelona

Custo Barcelona presento en la semana de la moda de Nueva York su colección ‘Yes, This Is Me’ o ‘Si, Esta Soy Yo’, para otoño invierno 2018-2019.

Esta propuesta está dirigida a mujeres que quieren expresar su individualidad y su fuerza libremente a través de la moda, luciendo piezas innovadoras y llamativas.

El director creativo de la firma, el catalán Custo Dalmau, celebró con este show 37 años de carrera, y como siempre, la creatividad es la palabra clave que define cada uno de los looks que se vieron en pasarela. Tejidos con líneas asimétricas, experimentos y juegos de acertada ejecución que resultan en prendas cómodas trabajadas en materiales elásticos, distintos volúmenes, ajustados o más holgados, y construcciones a partir de múltiples cortes de tejidos como terciopelo, seda, jacquard de punto, nylon tornasolado y tejidos calados.

Otro elemento presente en la colección es el brillo, que se sugiere tanto para la noche como para el día, con tejidos y elementos metálicos en tonos oro, plata y cobre.

En el show hubo asistencia de grandes estrellas del mundo del entretenimiento, como Luis Fonsi y su esposa, Danella Urbay, que participó como modelo, minutos antes del inicio de la pasarela Custo habló con nosotros.

