Selena Gomez tuvo que someterse a un trasplante de riñón

La actriz y cantante Selena Gomez, reveló en sus redes sociales que tuvo que someterse a un trasplante de riñon, a causa del lupus, enfermedad que padece desde hace varios años.

“Soy consciente de que mis fans se han dado cuenta de que he estado desaparecida durante parte del verano y que se han preguntado por qué no he promocionado mi nueva música, de la que estoy muy orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón debido al lupus y me estaba recuperando. Lo necesitaba por salud”, explicó la exchica Disney.

La persona que le donó el riñón fue su mejor amiga Francia Raisa, una cantante hondureña, quien conoce a Selena desde hace más de diez años.

“No hay palabras para describir el agradecimiento que tengo con mi hermosa amiga Francia Raisa. Ella me dio el último regalo y sacrificio al donarme un riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te amo mucho hermana”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

La artista publicó algunas fotografías en donde está tomada de la mano con su amiga, luego de salir de la sala de cirugía. Además, compartió con sus seguidores la imagen de la cicatriz que le quedó en el abdomen.

El año pasado, Selena anunció que se iba a retirar temporalmente de su carrera porque quería recuperarse del lupus, una enfermedad del sistema inmunitario que ataca a las células y tejidos sanos por error. Esto puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro.

Sin embargo, por estos días se ha visto a la cantante con un buen estado de salud, pues se encuentra grabando una película dirigida por Woody Allen y estuvo en la Semana de la Moda de Nueva York.

Vea también: Selena Gomez da un paso muy importante en su relación con The Weeknd