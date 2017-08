¡Renovada! Así está Selena Gómez tras superar su depresión

La cantante y actriz, Selena Gómez habló de su experiencia durante los tres meses que estuvo en rehabilitación.

Selena, decidió cancelar su gira ‘Revival World Tour’ a finales del 2016, y acudir a terapia por causa del cansancio extremo que padecía, producto de la depresión y los múltiples compromisos profesionales que tenía.

La ex chica Disney confesó que irse lejos de todo, fue lo mejor que pudo hacer en su vida. Además, contó detalles sobre su terapia.

“Estaba en el campo y nunca me peiné. Me dediqué a la terapia equina, que es muy hermosa. Y fue difícil, obviamente, pero era lo que mi corazón me estaba pidiendo y pensé, bien, creo que esto me ayuda a ser más fuerte”, declaró la artista en una entrevista para la revista ‘InStyle’.

Luego de retirarse de la vida pública, Selena volvió con más energía y más radiante que nunca, así lo demostró con el lanzamiento de su nuevo su nuevo sencillo ‘Fetich’ y la celebración de sus 25 años.

Gómez aseguró que encontró estabilidad en todos los aspectos de su vida. Además, dijo que la relación que tiene con el cantante The Weeknd, la hace “realmente feliz”, pero que no depende de él para estar bien.

“No dependo de un área de mi vida para ser feliz. Es muy importante para mí amar y nutrir a mis amigos y familiares y asegurarme de que nunca me voy a dejar influir por nadie como antes, cuando era joven. Tengo suerte porque él es más un mejor amigo que cualquier otra cosa”, afirmó la cantante.