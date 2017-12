‘Quico’ revela la verdad sobre la relación que tuvo con Florinda Meza

El actor mexicano Carlos Villagrán, reconocido internacionalmente por interpretar a ‘Quico’ en ‘El Chavo del 8’, aclaró en un programa argentino los rumores sobre la relación que tuvo con Florinda Meza, cuando iniciaron las grabaciones de la serie.

Villagrán aseguró que, aunque Florinda no fue su novia, reconoció que salieron durante un corto periodo de tiempo, pero dejó claro que la actriz era quien lo buscaba.

“No, no era mi novia. Muchas veces dijeron que yo andaba con Florinda; yo debo decir la verdad, Florinda andaba conmigo. Es difícil de creer porque ella me invitaba, me decía llévame al carro, me invitaba a su casa, todo eso, y fue muy poco, fue una cosa así de nada”, expresó el artista.

Carlos afirmó que le pidió consejos a Roberto Gómez Bolaños, para que le ayudará a “cortar” con Florinda, pues ya no soportaba la situación.

“Yo le pedí ayuda, le pedí un consejo, le dije mira, ya es muy pesado para mí esto, es una posición que no me gusta, y entonces ‘Chespirito’ fue el que me dijo mira, córtala ahora y que se vea obligada a grabar hoy que tenemos grabación”, indicó Villagrán.

Además, el actor contó que le dejó claro a Meza que la única relación que ellos tendrían sería exclusivamente laboral.

“Le dije no tenemos nada que ver tú y yo, aquí seguimos como compañeros de trabajo, pero es lo único que vamos a ser. La verdad no sé si a fondo estaba enamorada o no, pero anduvimos muy poquito tiempo, una cosa muy leve, y seguimos muchos años grabando el programa”, confesó.

Sin embargo, el intérprete de ‘Quico’ manifestó que después de que terminaran tuvieron una buena relación de compañeros y aclaró que mucho tiempo después Florinda y ‘Chespirito’ “se enamoraron y se casaron”.

