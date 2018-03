¿Que haría si despierta al lado de una Spice Girl? ¡vea lo que hizo Andy Murray!

El tenista escoces Andy Murray se vio muy sorprendido al despertar en su cuarto de hotel con la Spice Girl Geri Halliwell al borde de su cama.

Sin embargo, la situación no es lo que parece, el deportista hacia parte de una campaña para la recaudación de fondos para la causa benéfica ‘Sports Relief’, y cumplía el reto de cantar las canciones de las Spice Girls recién levantado y si equivocarse. Vea aquí la curiosa reacción de Murray para hacer el reto:

No @andy_murray, this is not a dream. @GeriHalliwell really IS in your bedroom making you sing Spice Girls songs 🎤@sportrelief #SportRelief pic.twitter.com/DS2xoRSa4O

— BBC One (@BBCOne) 23 de marzo de 2018