Publican supuesta pelea entre la esposa de Martín Elías y un extrabajador del cantante

En las redes sociales está circulando un video, en donde presuntamente Dayana Jaimes, la esposa el cantante Martín Elías, tuvo una fuerte discusión con un exempleado del cantante.

Siempre en mi ❤️… SIEMPRE 👨‍👩‍👧🙏🏻 Una publicación compartida por @dayanajaimes55 el 10 de Nov de 2017 a la(s) 7:52 PST

Según varios medios de comunicación, los implicados estarían discutiendo a causa de la indemnización que los trabajadores de ‘El Gran Martín Elías’ le están exigiendo a Jaimes, “por las labores que desempeñaron para el artista”.

En el video se puede observar que la Policía tuvo que intervenir en el altercado, pues la pelea se produjo en vía pública.

Video tomado de YouTube.com/blogvallenato canal

La publicación se realizó desde una cuenta en Facebook bajo el nombre del acordeonero Rolando Ochoa, por lo que muchos seguidores quedaron totalmente confundidos, debido a que los artistas tenían una gran amistad.

Sin embargo, Ochoa aseguró que él no compartió el video de la supuesta pelea de Dayana y expresó su molestia por implicarlo en “tal bajeza”, pues mantiene una buena relación con la familia del cantante.

“Le pido el favor a esta persona, que se presta para hacer tal cosa, que por favor mi nombre no lo utilice para tal bajeza”, Indicó el acordeonero.

“No tengo nada en contra de ningún miembro de la familia, no sé cuál es el afán de sembrar una discordia entre familias. Respeten, carajo, y si no tienen oficio busquen qué hacer, pero a mí manténganme fuera de estas publicaciones y sepan que nada de esto me alegra, al contrario, me entristece”, agregó.

Les pido el favor que denuncien esta cuenta de Facebook q está colocando esta clase de publicaciones en mi nombre y le pido el favor a esta persona q se presta para hacer tal cosa q por favor mi@nombre no lo utilice para tal bajeza porq no tengo nada encontra de ningún miembro de la familia no sé cuál es el afán de sembrar una discordia entre familias respeten carajo y si no tienen oficio busquen que hacer pero a mí manténganme fuera de estas publicaciones y sepan q nada de esto me alegra al contrario me entristece Dios me les bendiga y les agradezco su entera colaboración para q cierren esta cuenta falsa y abusiva Una publicación compartida por Rolando Ochoa (@rolando_8a) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 7:24 PST



