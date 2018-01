Durante varios años una anciana le oró a una pulsera que creía religiosa, pero resultó ser de RBD

Por estos días se ha convertido en viral una publicación que realizó un internauta en su cuenta de Twitter, en la que narra que su abuela confundió las imágenes de los integrantes de RBD con algunos santos.

Vea también: Sara Corrales preocupa a sus seguidores por lucir “demasiado delgada”

El joven identificado en las redes sociales como Facundo Moreno, detalló que se quedó observando la pulsera de su abuela y le preguntó de qué se trataba, y ella le dijo que eran algunos santos y vírgenes a los que le oraba desde hace varios años.

Best cena Navidad ever. pic.twitter.com/PaGGrIrrQB

Sin embargo, Moreno se percató que las imágenes en realidad eran fotografías de los integrantes de la recordada agrupación mexicana RBD y publicó una imagen de la manilla, en la que se pueden ver personajes como: Anahí, Christopher Uckermann, Dulce María y Cristián Chávez.

Facundo expresó que le produjo mucha risa descubrir la verdad sobre la pulsera de su abuela y publicó la historia en Internet, en donde se volvió viral, debido a que muchas personas afirman que es un incidente demasiado divertido.

Me fijo en la pulsera de mi abuela y le pregunto que de qué es.

Me dice que de santos y vírgenes, que la tiene hace años.

Me estoy muriendo de la risa. pic.twitter.com/8P0W5FICcv

— Fac (@FacunMoreno) 24 de diciembre de 2017